Смяты в лепёшку: появились кадры ДТП с двумя фурами и легковушкой в Петербурге

Авария произошла сегодня утром на Софийской улице.

Опубликованы фотографии с места крупной аварии во Фрунзенском районе Петербурга, где столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. О дорожно-транспортном происшествим с участием двух грузовых автомобилей и легковушки сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 25 октября в 09:45 у дома 149 по Софийской улице. По предварительной информации, столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Информация о пострадавших устанавливается. Полиция проводит проверку по факту аварии.

В результате ДТП движение на участке Софийской улицы было временно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных оперативных служб. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедш его.

Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области