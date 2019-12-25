В Петербурге на Софийской улице столкнулись две фуры и легковой автомобиль

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.
Авария произошла утром 25 октября у дома 149 на Софийской улице во Фрунзенском районе. В результате столкновения движение на участке было временно затруднено.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Проводится проверка по факту произошедшего.
Ранее Piter.TV сообщал, что число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом выросло до девяти.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все