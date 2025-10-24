Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом выросло до девяти

Четыре пассажира получили тяжелые травмы, еще трое – средние.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили о том, что число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом №672 в Ломоносовском районе выросло до девяти человек. Напомним, транспортное средство столкнулось с "Газелью" днем 24 октября в Большой Ижоре.

Четыре пассажира получили тяжелые травмы, еще трое – средние. Водители автобуса и грузовика госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Спасателями были организованы работы на месте происшествия. Все пострадавшие осматриваются сотрудниками скорой медицинской помощи. В настоящее время трасса перекрыта в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ. Пресс-служба МЧС России

Видео, фото: пресс-служба МЧС России