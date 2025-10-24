  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:28
130
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом выросло до девяти

0 0

Четыре пассажира получили тяжелые травмы, еще трое – средние.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили о том, что число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом №672 в Ломоносовском районе выросло до девяти человек. Напомним, транспортное средство столкнулось с "Газелью" днем 24 октября в Большой Ижоре. 

Четыре пассажира получили тяжелые травмы, еще трое – средние. Водители автобуса и грузовика госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 

Спасателями были организованы работы на месте происшествия. Все пострадавшие осматриваются сотрудниками скорой медицинской помощи. В настоящее время трасса перекрыта в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ.

Пресс-служба МЧС России 

Ранее мы рассказывали о том, что аварию на пересечении Невского и Садовой мог устроить сын профессора. 

Видео, фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии