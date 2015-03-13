  1. Главная
Аварию на пересечении Невского и Садовой мог устроить сын профессора
Сегодня, 8:59
Аварию на пересечении Невского и Садовой мог устроить сын профессора

Только в 2025 году парень нарушил ПДД 71 раз.

Стало известно, кем является виновник массового ДТП с участием восьми машин в центре Петербурга. Напомним, накануне днем на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы автомобиль Audi пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадала женщина. 

По информации 78.ru, за рулем внедорожника находился 24-летний сын заслуженного деятеля науки РФ, профессора Ленара Козлова. На счету последнего – 90 патентов в области биотехнологии и фармакологии. 

Также уточняется, что только в 2025 году парень нарушил ПДД 71 раз. В основном его штрафовали за превышение скорости. По версии самого водителя Audi, в аварии на Невском проспекте он перепутал стрелку направо с основным сигналом светофора. 

Ранее мы рассказывали о том, что курьер, пытавшийся скрыться от наряда ГАИ, был задержан на территории Эрмитажа. 

Фото: Piter.TV 

