Момент массового ДТП на перекрестке Невского и Садовой попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали крупное ДТП на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, в котором участвовали сразу восемь автомобилей. Запись с места происшествия выложили очевидцы в соцсетях.

На кадрах отчетливо видно, как внедорожник Audi на огромной скорости проезжает на красный свет и сталкивается с транспортом, движущимся по Садовой улице. Вследствие сильного удара одна из машин, чёрного цвета, перевернулась, а остальные получили серьезные повреждения кузовной части. Участок дороги покрыт фрагментами автомобильных запчастей и битым стеклом.

По предварительной информации, в результате аварии пострадала женщина, находившейся в одном из поврежденных автомобилей. Причина аварии, судя по всему, кроется в действиях водителя Audi, который нарушил ПДД, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия, чтобы восстановить движение и выяснить обстоятельства происшествия.

Видео: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб