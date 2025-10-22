На перекрестке Невского и Садовой столкнулись 8 машин

Как пишут в соцсетях, в результате аварии пострадала женщина.

На пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в самом сердце Петербурга произошло серьёзное ДТП с участием пяти автомобилей, сопровождавшееся переворотом одной из машин. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

На видеозаписи аварии отчётливо видно, как внедорожник Audi движется на запрещающий сигнал светофора и врезается в поток автомобилей, движущихся по Садовой улице. В результате столкновения чёрная легковая машина перевернулась, остальные получили значительные повреждения передней части кузова. Место происшествия усеяно обломками деталей и разбитым стеклом.

Как пишут в соцсетях, в результате аварии пострадала женщина. Полицейские приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.

Первоначально установлено, что вероятной причиной аварии стал автомобиль марки Audi, водитель которого пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора по Невскому проспекту. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Фото и видео: Piter.TV