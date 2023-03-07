  1. Главная
Сегодня, 10:40
Водитель Volkswagen, въехавший в машину на аварийке на Пулковском шоссе, предстанет перед судом

В результате 31-летнему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего мигранта. Приезжему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ, рассказали 22 октября в надзорном ведомстве. 

В мае обвиняемый, управляя автомобилем Volkswagen, врезался на Пулковском шоссе в машину Citroen, которая стояла с включенными аварийными сигналами. В результате 31-летнему водителю был причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга произошло ДТП с участием подростка на питбайке. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, пулковское шоссе, суд
