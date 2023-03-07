В центре Петербурга произошло ДТП с участием подростка на питбайке

Он пытался скрыться от сотрудников ДПС.

На Садовой улице в Петербурге произошла авария с участием 17-летнего подростка на питбайке. Юношу госпитализировали в больницу.

По данным "Фонтанки", у пострадавшего нет водительского удостоверения. Он пытался скрыться от сотрудников ДПС, в результате чего врезался в остановившуюся машину BMW на перекрестке с Гороховой улицей.

Состояние парня оценили как средней степени тяжести, у него зафиксировали сотрясение и травму ноги. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

