На ЗСД грузовик со щебнем врезался в дорожную технику

Авария на ЗСД грузовик протаранил спецмашины дорожных служб.

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего щебень. Как сообщили в пресс-службе ЗСД, автомобиль столкнулся с машиной прикрытия, которая обеспечивала безопасность дорожных работ.

По предварительным данным, после удара грузовик отбросило на другую спецтехнику. На опубликованных кадрах с места происшествия видны две повреждённые служебные машины и пострадавший рабочий, лежащий на проезжей части. Его состояние уточняется.

В результате аварии движение на участке ограничено — открыта только одна полоса. Специалисты дорожных служб и сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте, выясняя обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП с каршерингом на Октябрьской набережной вызвало огромную пробку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)