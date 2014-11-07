ДТП с каршерингом на Октябрьской набережной вызвало огромную пробку

Авария с каршерингом в Петербурге остановила движение на Октябрьской.

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринг-автомобиля, что привело к образованию крупной пробки. По предварительным данным, ДТП случилось в районе Троицкой церкви, где столкнулись два легковых автомобиля, один из которых был каршерингом, сообщает телеграм-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По информации очевидцев, авария перекрыла две из трех полос движения, что значительно осложнило движение. Сотрудники МЧС, скорой помощи и реанимации прибыли на место происшествия. Пользователи сообщают о "месиве из машин" и рекомендовали объезжать участок.

Дорожная обстановка в Петербурге к 13 часам оценивалась в 4 балла. В течение следующих трех часов пробки в городе могут остаться на этом уровне, однако после 15:00 ожидается увеличение пробок до 7 баллов.

Фото: Telegram /"Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"