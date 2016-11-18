  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На внутреннем кольце КАД Петербурга произошло массовое ДТП
Сегодня, 10:58
175
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На внутреннем кольце КАД Петербурга произошло массовое ДТП

0 0

На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Утром 16 октября на 133-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороги Петербурга произошла массовая авария. Об этом рассказали в Дирекции КЗС. 

Столкнулись мусоровоз и три легковых автомобиля, для проезда доступна только одна левая полоса. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. К 11:00 затора не наблюдается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Уважаемые водители! Будьте внимательны и выбирайте маршрут с учетом сложившейся дорожной ситуации. 

Пресс-служба Дирекции КЗС 

Ранее на Piter.TV: под колеса Ford в Гатчинском районе попал лежавший на дороге мужчина. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии