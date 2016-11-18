На внутреннем кольце КАД Петербурга произошло массовое ДТП

На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Утром 16 октября на 133-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороги Петербурга произошла массовая авария. Об этом рассказали в Дирекции КЗС.

Столкнулись мусоровоз и три легковых автомобиля, для проезда доступна только одна левая полоса. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. К 11:00 затора не наблюдается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Уважаемые водители! Будьте внимательны и выбирайте маршрут с учетом сложившейся дорожной ситуации. Пресс-служба Дирекции КЗС

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти