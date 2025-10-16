Под колеса Ford в Гатчинском районе попал лежавший на дороге мужчина

Личность погибшего устанавливается.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 16 октября на 2-м километре трассы "Подъезд к поселку Кобралово" 43-летний водитель автомобиля Ford Transit наехал на неизвестного мужчину, который лежал на дороге. В результате аварии последний скончался.

Все детали и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе в Ленобласти каршеринг сбил пенсионерку насмерть и улетел в кювет.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти