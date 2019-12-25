На трассе в Ленобласти каршеринг сбил пенсионерку насмерть и улетел в кювет

Водитель скрылся с места аварии, его разыскивают.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария случилась 15 октября на втором километре трассы "Спецподъезд".

Водитель каршеринга Belgee Х50 наехал на 70-летнюю женщину, которая шла по обочине во встречном направлении, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием и скрылся. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Злоумышленника разыскивают, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV