На трассе в Ленобласти каршеринг сбил пенсионерку насмерть и улетел в кювет
Сегодня, 9:29
Водитель скрылся с места аварии, его разыскивают.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария случилась 15 октября на втором километре трассы "Спецподъезд". 

Водитель каршеринга Belgee Х50 наехал на 70-летнюю женщину, которая шла по обочине во встречном направлении, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием и скрылся. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. 

Злоумышленника разыскивают, все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что под колеса Skoda на улице Пилотов в Петербурге попал мужчина, он погиб. 

Фото: Piter.TV 

