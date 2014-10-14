Под колеса Skoda на улице Пилотов попал мужчина, он погиб

Погибший шел по проезжей части в попутном направлении.

Полицейские Московского района проводят проверку по факту смертельной аварии на улице Пилотов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 октября 55-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в сторону Кирпичной улицы, наехал на 54-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП последний погиб от полученных травм на месте. Все детали и обстоятельства трагедии устанавливают.

