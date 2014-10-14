  1. Главная
Под колеса Skoda на улице Пилотов попал мужчина, он погиб
Сегодня, 11:45
Погибший шел по проезжей части в попутном направлении.

Полицейские Московского района проводят проверку по факту смертельной аварии на улице Пилотов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 13 октября 55-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в сторону Кирпичной улицы, наехал на 54-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП последний погиб от полученных травм на месте. Все детали и обстоятельства трагедии устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что "легковушка" влетела в стоявшие после ДТП автомобили на Энгельса. Изначально девушка на "китайце" попала в аварию, столкнувшись с другой машиной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, улица пилотов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

