"Легковушка" влетела в стоявшие после ДТП автомобили на Энгельса
Сегодня, 8:19
Изначально девушка на китайском автомобиле попала в аварию, столкнувшись с другой машиной.

На проспекте Энгельса в Петербурге произошло массовое ДТП. К счастью, никто не пострадал. 

По информации 78.ru, изначально девушка на китайском автомобиле попала в аварию, столкнувшись с другой машиной. Пока они ожидали сотрудников ГИБДД, в них на скорости влетела отечественная Lada. 

Иномарку автоледи оперативно эвакуировали, у нее было шоковое состояние. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП в районе деревни Хвалово погиб водитель Hyundai. "Легковушка" столкнулась с "Газелью" утром 13 октября.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

