"Легковушка" влетела в стоявшие после ДТП автомобили на Энгельса

На проспекте Энгельса в Петербурге произошло массовое ДТП. К счастью, никто не пострадал.

По информации 78.ru, изначально девушка на китайском автомобиле попала в аварию, столкнувшись с другой машиной. Пока они ожидали сотрудников ГИБДД, в них на скорости влетела отечественная Lada.

Иномарку автоледи оперативно эвакуировали, у нее было шоковое состояние. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

