В ДТП в районе деревни Хвалово погиб водитель Hyundai

"Легковушка" столкнулась с "Газелью" утром 13 октября.

Около деревни Хвалово произошло смертельное ДТП, рассказали 13 октября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Примерно в 06:00 в ведомство поступила информация об аварии в Волховском районе. На месте установили, что столкнулись два автомобиля "Газель" и Hyundai. В результате скончался водитель "легковушки".

Спасатели с применением гидравлического инструмента деблокировали погибшего и передали полицейским. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: пенсионерка попала под автобус на Комендантской площади. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на "красный".

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти