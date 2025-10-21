Каршеринг перевернулся на Кондратьевском

Для устранения последствий аварии на место прибыли представители экстренных служб.

Вечером 20 октября на Кондратьевском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль каршеринга столкнулся с припаркованным возле тротуара транспортным средством. Согласно сообщениям свидетелей в социальных сетях, после столкновения машина предполагаемого виновника аварии перевернулась набок.

Предварительно известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудник полиции отвез водителя каршеринга на медицинское освидетельствование. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства дела.

Для устранения последствий аварии на место прибыли представители экстренных служб, которым удалось вернуть транспортное средство в исходное положение.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер