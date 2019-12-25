Водитель, нарушивший ПДД 23 раза за год, сбил подростка на Приморском шоссе

Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 19 октября неподалеку от дома №251 по Приморскому шоссе 43-летний автомобилист за рулем Kia Sorento сбил 14-летнего юношу, шедшего через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу в тяжелом состоянии. В отношении виновника аварии вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ. Также выяснено, что данный водитель уже имел неоднократные проблемы с законом в связи с нарушениями ПДД: в текущем году он подвергался наказанию за подобные проступки целых 23 раза.

Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.TV