Подросток на питбайке попал в ночное ДТП под Петербургом

Каким образом 13-летний мальчик оказался посреди ночи на дороге — выяснит полиция.

В Волосовском районе Ленинградской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 18 октября в 03:40 на 11-м километре автодороги "Кемполово-Губаницы-Выра-Тосно-Шапки". По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь от деревни Губаницы в направлении деревни Клопицы, совершил столкновение с питбайком, которым управлял 13-летний учащийся седьмого класса из деревни Торносово.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что три человека пострадали при столкновении лазурных автобусов на Савушкина.

Фото: Piter.TV