Три человека пострадали при столкновении лазурных автобусов на Савушкина

Один автобус врезался в столб, другой был задет автомобилем.

Утром в воскресенье, 19 октября, на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение двух автобусов с последующей цепной аварией. Как сообщает источник 78.ru, в результате инцидента пострадали три человека.

По предварительным данным, в 8:30 утра автобус маршрута № 101, подъезжая к остановке, не смог вовремя затормозить и столкнулся с автобусом маршрута № 120, стоявшим перед ним. От удара второй автобус врезался кабиной в опору освещения. На месте стали собираться другие автобусы, следовавшие по маршруту.

По последней информации, медицинская помощь потребовалась трем пассажирам: двум из автобуса № 101 и одному из автобуса № 120. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Движение на участке временно ограничено.

Спустя 10-15 минут после первого ДТП произошло второе происшествие — автомобиль Jeep совершил наезд на еще один автобус, стоявший на улице Савушкина. В этом инциденте пострадавших нет.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер