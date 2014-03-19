Ребёнок открыл аварийную дверь самолёта и задержал вылет из Петербурга в Минеральные Воды

Инцидент произошел во время посадки пассажиров.

В петербургском аэропорту Пулково произошел инцидент, приведший к задержке рейса в Минеральные Воды. Как сообщает РЕН ТВ, причиной стала детская шалость с механизмом аварийного выхода.

Во время посадки на борт воздушного судна, находившегося на земле, ребенок подошёл к аварийному выходу и дёрнул ручку, предназначенную для экстренной эвакуации. В результате сработала сигнализация, что потребовало проведения дополнительных проверок перед вылетом.

На борту в момент происшествия находились около 120 пассажиров. Поскольку инцидент произошел на земле, разгерметизации салона удалось избежать. После проверок самолет благополучно взлетел и приземлился в пункте назначения, однако с опозданием.

Ранее Piter.TV сообщал, что пассажир устроил драку из-за надписи на самолете из Москвы в Петербург.

Фото: Piter.TV