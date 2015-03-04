Пассажир устроил драку из-за надписи на самолете из Москвы в Петербург

2. Пассажир хотел самолет с надписью "Петербург"

В одном из московских аэропортов произошел неожиданный инцидент. Пассажир рейса в Санкт-Петербург заметил на стоянке самолет с надписью "Нальчик" и, по всей видимости, перепутал требования для железнодорожных и авиационных перевозок. Мужчина решил, что его посадят на неправильный рейс и потребовал, чтобы ему подали самолет с надписью "Петербург" или "Ленинград".

Пассажир беспокоился, что оказался на неверной стоянке, и настаивал на том, чтобы его рейс имел нужную маркировку. Сотрудники аэропорта быстро разъяснили ситуацию и успокоили мужчину, объяснив, что подобные надписи на самолетах не практикуются.

В Росавиации позже сообщили, что пассажир оказался любителем железных дорог, где такие обозначения действительно встречаются на поездах.

Фото: Piter.TV