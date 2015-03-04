  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажир устроил драку из-за надписи на самолете из Москвы в Петербург
Сегодня, 18:32
329
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Пассажир устроил драку из-за надписи на самолете из Москвы в Петербург

0 0

2. Пассажир хотел самолет с надписью "Петербург"

В одном из московских аэропортов произошел неожиданный инцидент. Пассажир рейса в Санкт-Петербург заметил на стоянке самолет с надписью "Нальчик" и, по всей видимости, перепутал требования для железнодорожных и авиационных перевозок. Мужчина решил, что его посадят на неправильный рейс и потребовал, чтобы ему подали самолет с надписью "Петербург" или "Ленинград".

Пассажир беспокоился, что оказался на неверной стоянке, и настаивал на том, чтобы его рейс имел нужную маркировку. Сотрудники аэропорта быстро разъяснили ситуацию и успокоили мужчину, объяснив, что подобные надписи на самолетах не практикуются.

В Росавиации позже сообщили, что пассажир оказался любителем железных дорог, где такие обозначения действительно встречаются на поездах.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково в пилотном режиме запустят идентификацию пассажиров по биометрии.

Фото: Piter.TV

Теги: дебош, пассажир
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии