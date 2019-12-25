В Пулково привлекли к ответственности дебошира из Новосибирской области

Транспортные полицейские Петербурга привлекли к ответственности дебошира из Новосибирской области. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился сотрудник службы пассажирских перевозок и заявил, что на стоянку воздушных судов требуется наряд. Приезжий 47 лет во время полета из Новосибирска нецензурно выражался и нарушал общественный порядок.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Ранее на Piter.TV: дебошир распылил слезоточивый газ в салоне автобуса на Александровском шоссе.

