В Пулково привлекли к ответственности дебошира из Новосибирской области

Транспортные полицейские Петербурга привлекли к ответственности дебошира из Новосибирской области. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.
В дежурную часть обратился сотрудник службы пассажирских перевозок и заявил, что на стоянку воздушных судов требуется наряд. Приезжий 47 лет во время полета из Новосибирска нецензурно выражался и нарушал общественный порядок.
В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде ареста на срок до 15 суток.
