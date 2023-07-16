Дебошир распыл слезоточивый газ в салоне автобуса на Александровском шоссе

29 марта в полицию Курортного района поступило сообщение о драке в салоне автобуса маршрута 494, следовавшего по Александровскому шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов выяснили детали конфликта. Между 28-летним и 66-летним пассажирами, находившимися в состоянии неприязненных отношений, произошла ссора. В ходе перепалки младший из мужчин применил слезоточивый газ, распылив его в сторону оппонента. В результате 66-летний пенсионер получил ожоги глаз и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

На следующий день, 30 марта в 18:30, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. 28-летний житель Республики Коми был найден по адресу: улица Ломоносова, дом 26.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что молодые люди жестко избили мужчину на улице Демьяна Бедного.

