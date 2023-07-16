Молодые люди жестко избили мужчину на улице Демьяна Бедного

Вечером 29 марта на улице Демьяна Бедного произошел конфликт, в результате которого был серьезно травмирован 43-летний мужчина. Информация о происшествии поступила в полицию Калининского района 30 марта от сотрудников медицинского учреждения, куда пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, ссора между мужчинами вспыхнула около 21:30 у дома №18. В ходе выяснения отношений двое участников нанесли третьему многочисленные удары по голове.

Благодаря оперативным действиям полиции личности и местонахождение подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки. Задержание произошло в 17:00 у дома №16 по Кондратьевскому проспекту. Ими оказались двое жителей Петербурга в возрасте 24 и 28 лет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц"). В настоящее время они находятся под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ.

