Молодой человек жестоко избил 75-летнего пенсионера на Савушкина

В ночь на 16 марта в полицию поступило сообщение о нападении на пожилого мужчину возле дома №141 на улице Савушкина. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник жестоко избил 75-летнего петербуржца. Пенсионер получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Уже 17 марта 21-летний молодой человек был задержан у дома №28 по Туристской улице.

По предварительной информации, нападение было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный нанес пожилому мужчине многочисленные удары руками и ногами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый заключен под стражу.

