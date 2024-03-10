Мужчина толкнул 90-летнего пенсионера на асфальт у пекарни на Ветеранов

Вечером 15 марта полиция Красносельского района получила экстренное сообщение из медицинского учреждения о поступлении туда 90-летнего мужчины с травмами головы. Пострадавший, доставленный с проспекта Ветеранов, дом №149, находился в тяжёлом состоянии и был немедленно направлен в отделение реанимации.Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

При расследовании обстоятельств случившегося сотрудникам полиции удалось опросить свидетельницу инцидента, которая пояснила, что примерно в 15:30 на территории возле пекарни пенсионер подвергся нападению со стороны незнакомого лица, получившего сильный толчок и упавшего лицом вниз, сильно ударившись головой об асфальт.

Благодаря проведённым оперативно-разыскным действиям правоохранительные органы установили личность виновного, которым оказался 25-летний молодой человек, проживающий неподалёку на улице Пограничника Гарькавого. Подозреваемый был задержан и привлечён к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

