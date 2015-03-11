Полиция разбирается в конфликте с применением перцовки в автобусе на юге Петербурга

На месте правоохранительными органами был задержан инициатор ссоры, 47-летний мужчина, проявлявший агрессивное поведение, а его спутницу объявили в розыск.

В среду, 11 марта, в 17:09, сотрудник автобусного маршрута №196 позвонил в полицию и информировал, что в транспортном средстве произошло происшествие: женщина распылила газовый баллончик в лицо другому пассажиру на остановке "Ленсоветовская дорога", сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Патрульная группа прибыла на место и выяснила обстоятельства инцидента. Конфликт возник между кондуктором и мужчиной средних лет, сопровождаемым молодой женщиной, из-за отсутствия оплаты проезда. Когда вмешался третий пассажир, защищая сотрудника общественного транспорта, девушка достала перцовый баллончик и применила его против защитника, а затем быстро покинула салон.

Потерпевший получил химический ожог слизистой оболочки глаз и был направлен в медицинское учреждение для осмотра врачом, после которого продолжил лечение амбулаторно.

Фото: Piter.TV