В Пулково в пилотном режиме запустят идентификацию пассажиров по биометрии

Внедрение системы начнётся в 2026 году.

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин объявил о планах распространить технологию биометрической идентификации пассажиров на все российские аэропорты. Заявление прозвучало в кулуарах форума "Цифровая транспортация".

Министр уточнил, что внедрение системы начнётся в аэропорту Пулково в 2026 году. Там запустят пилотный проект, охватывающий всю цепочку взаимодействия пассажира с системой, начиная от бронирования билетов и заканчивая регистрацией и прохождением контроля перед вылетом, используя биометрические данные.

В дальнейшем опыт, полученный в Пулково, планируют применить и в других терминалах страны. Никитин подчеркнул важность тщательного согласования внедрения системы с различными ведомствами, включая правоохранительные органы, пояснив, что быстрый запуск инновации маловероятен. Однако в ближайшие годы массовое использование данной технологии вполне реально.

Летом текущего года в Пулково начали тестирование системы биометрического прохода в зону предварительного досмотра посредством сервиса "Мигом". Планируется, что в 2026 году данная услуга будет доступна небольшому числу пользователей в тестовом режиме. В будущем пассажиры внутренних рейсов, предварительно зарегистрировавшиеся в единой биометрической системе, смогут проходить контроль без предъявления документов, сканируя QR-код на билете и смотря в камеру терминала. Выбор способа передвижения на рейс останется за пассажирами — традиционное прохождение по паспорту также сохранится.

Фото: Pier.TV