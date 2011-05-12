Минтранс допустил появление аэротакси в России в ближайшие десять лет

В ведомстве рассказали о том, что нужно сделать властям для появления в стране такого вида транспорта.

Аэротакси в ближайшие десять лет имеют шансы появиться в отдельных российских городах при успешной сертификации и наличии необходимой транспортной инфраструктуры. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на сообщение от министерства по транспорту. Чиновники из федерального правительства объяснили, что полностью беспилотные пассажирские самолеты являются более далекой перспективой для нашей страны. В Минтрансе заметили, что воздушные суда давно оснащены автопилотом и сложными системами помощи, однако это не замена полноценной беспилотной эксплуатации средства — автопилот действует в рамках сертифицированных режимов под контролем экипажа.

Аэротакси имеют шансы появиться в отдельных городах при успешной сертификации и инфраструктуре. Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива, вероятно поэтапная и на ограниченных маршрутах. пресс-служба Минтранса РФ

Эксперты считают, что для массового перехода на беспилотные самолеты нужны дальнейшие технологические достижения в сфере навигации, обнаружении препятствий, надежных каналах связи и кибербезопасности. Дополнительно потребуется вносить правки в нормативную базу полетов и обратить внимание на общественное доверие. Минтранс полагает, что грузовые и специализированные беспилотники получат более широкое применение в ограниченных зонах страны.

После взломов сайтов Пулково и Аэрофлота Минтранс проверит защиту ресурсов.

Фото: Piter.tv