После взломов сайтов Пулково и Аэрофлота Минтранс проверит защиту ресурсов

Депутат Горелкин предложил проводить учения по кибербезопасности сайтов аэропортов.

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал Министерство транспорта провести комплексную проверку и учения по информационной безопасности сайтов аэропортов после кибератак на "Аэрофлот" в июле и сайт аэропорта Пулково 19 сентября.

Горелкин отметил, что ряд ресурсов может находиться на сторонних хостингах, а доступ к серверам контролируется недостаточно строго. Он подчеркнул важность использования защищенных российских программных решений для управления инфраструктурой воздушных гаваней, которые внедряются в некоторых авиакомпаниях и аэропортах.

Депутат добавил, что публичные сайты аэропортов должны быть защищены на высоком уровне и предлагать устойчивость к любым хакерским атакам. Для этого Минтрансу необходимо не только провести аудит кибербезопасности, но и организовать регулярные практические учения с сотрудниками, работающими с этими ресурсами.

Напомним, что утром 19 сентября официальный веб-сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке.

Фото: Piter.TV