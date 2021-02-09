После взломов сайтов Пулково и Аэрофлота Минтранс проверит защиту ресурсов

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал Министерство транспорта провести комплексную проверку и учения по информационной безопасности сайтов аэропортов после кибератак на "Аэрофлот" в июле и сайт аэропорта Пулково 19 сентября.
Горелкин отметил, что ряд ресурсов может находиться на сторонних хостингах, а доступ к серверам контролируется недостаточно строго. Он подчеркнул важность использования защищенных российских программных решений для управления инфраструктурой воздушных гаваней, которые внедряются в некоторых авиакомпаниях и аэропортах.
Депутат добавил, что публичные сайты аэропортов должны быть защищены на высоком уровне и предлагать устойчивость к любым хакерским атакам. Для этого Минтрансу необходимо не только провести аудит кибербезопасности, но и организовать регулярные практические учения с сотрудниками, работающими с этими ресурсами.
Напомним, что утром 19 сентября официальный веб-сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке.
Фото: Piter.TV
