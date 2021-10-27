  1. Главная
Курьер, пытавшийся скрыться от наряда ГАИ, был задержан на территории Эрмитажа
Сегодня, 18:01
Молодой человек нарушил ПДД, чем и привлек внимание полицейских.

Росгвардейцы задержали на территории Государственного Эрмитажа доставщика, который пытался скрыться от наряда ГАИ. Молодой человек нарушил ПДД, чем и привлек внимание полицейских, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел накануне днем, курьер передвигался на средстве индивидуальной мобильности. Нарушитель свернул в служебный проезд, ведущий к музейному комплексу. Там и поймали 21-летнего уроженца Перми, он доставлен в отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: момент массового ДТП на перекрестке Невского и Садовой попал на видео. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

