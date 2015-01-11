В Кингисеппе столкнулись три автомобиля и автобус, пострадали два человека

Полиция Кингисеппского района проводит проверку по факту ДТП с участием нескольких автомобилей и автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 10 мая, около девяти часов вечера на улице Воровского в городе Кингисепп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей и автобуса, который двигался без пассажиров и по касательной задел один из автомобилей — участников ДТП.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека. У пострадавших травмы средней степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

