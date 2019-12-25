  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии с пассажирским автобусом в Ломоносовском районе пострадали семеро
Сегодня, 14:48
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аварии с пассажирским автобусом в Ломоносовском районе пострадали семеро

0 0

На трассе в Большой Ижоре столкнулись автобус и "Газель".

Полицейские проводят проверку по факту аварии с пассажирским автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Предварительно, 24 октября на трассе в Большой Ижоре столкнулись автобус и "Газель". В результате травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров общественного транспорта. 

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются, также проверку начала прокуратура региона. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с "перевертышем" в Сосновом Бору пострадал несовершеннолетний. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

Теги: дтп с автобусом, ломоносовский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии