В аварии с пассажирским автобусом в Ломоносовском районе пострадали семеро

На трассе в Большой Ижоре столкнулись автобус и "Газель".

Полицейские проводят проверку по факту аварии с пассажирским автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Предварительно, 24 октября на трассе в Большой Ижоре столкнулись автобус и "Газель". В результате травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров общественного транспорта.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются, также проверку начала прокуратура региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти