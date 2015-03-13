В ДТП с "перевертышем" в Сосновом Бору пострадал несовершеннолетний

Водитель белого автомобиля марки Land Rover двигался на разрешающий сигнал светофора, однако столкнулся с другим транспортным средством черного цвета.

В Сосновом Бору на пересечении проспекта Героев и улицы Красных Фортов произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся. Об этом сообщает свидетель события в соцсетях.

Авария привела к травмированию несовершеннолетнего, который был доставлен в медицинское учреждение.

Видео: ВКонтакте / Сосновый бор | Live (Ксения Д)