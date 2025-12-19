Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Петербург — Ручьи"

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти.
Напомним, утром 10 февраля на 49-м километре трассы "Петербург — Ручьи" столкнулись легковушка и грузовик. Как уточнили в МВД России, 71-летний водитель Volkswagen Tiguan при совершении разворота не уступил дорогу и врезался в попутно двигавшийся автомобиль Shacman 45-летнего мужчины.
В результате управлявший Volkswagen погиб на месте до приезда "скорой". Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Фото: пресс-служба МЧС России
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
