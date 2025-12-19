  1. Главная
В результате столкновения легковушки и грузовика в Ломоносовском районе скончался мужчина
Сегодня, 10:53
В результате столкновения легковушки и грузовика в Ломоносовском районе скончался мужчина

От удара первая машина съехала в кювет и опрокинулась на крышу, ее передняя часть оказалась под колесами грузовика.

Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия смертельной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти. 

Утром 10 февраля столкнулись легковой и грузовой автомобили. От удара первая машина съехала в кювет и опрокинулась на крышу, ее передняя часть оказалась под колесами грузовика. Для деблокировки спасателями применялся гидравлический аварийно-спасательный инструмент. 

По предварительной информации, погиб водитель легковушки. Сведения о других возможных пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. 

МЧС России напоминает о строжайшем соблюдении правил дорожного движения, необходимости выбора безопасной скорости, соответствующей дорожным и погодным условиям, и недопустимости выезда на полосу встречного движения. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель загоревшегося авто Audi погиб в ДТП под Петербургом. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

