Водитель загоревшегося авто Audi погиб в ДТП под Петербургом
Сегодня, 10:27
Личность погибшего устанавливается.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Волховском районе. ДТП произошло 9 февраля на 104-м километре трассы "Кола", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером водитель автомобиля Audi 80, выполняя обгон, что разрешено ПДД, не справился с управлением и столкнулся с Chery Tiggo 51-летнего мужчины и Audi Q7 50-летнего владельца. 

В результате скончался водитель Audi 80. Его машина загорелась, он находился внутри салона. Личность погибшего устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: на трассе 41К-125 в Ленобласти столкнулись автобус и грузовик. В результате водитель КамАЗа оказался заблокирован в кабине, его госпитализировали в больницу Шлиссельбурга. 

Фото: Piter.TV 

