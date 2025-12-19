Водитель загоревшегося авто Audi погиб в ДТП под Петербургом

Личность погибшего устанавливается.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Волховском районе. ДТП произошло 9 февраля на 104-м километре трассы "Кола", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером водитель автомобиля Audi 80, выполняя обгон, что разрешено ПДД, не справился с управлением и столкнулся с Chery Tiggo 51-летнего мужчины и Audi Q7 50-летнего владельца.

В результате скончался водитель Audi 80. Его машина загорелась, он находился внутри салона. Личность погибшего устанавливается.

Ранее на Piter.TV: на трассе 41К-125 в Ленобласти столкнулись автобус и грузовик. В результате водитель КамАЗа оказался заблокирован в кабине, его госпитализировали в больницу Шлиссельбурга.

Фото: Piter.TV