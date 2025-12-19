На трассе 41К-125 в Ленобласти столкнулись автобус и грузовик

В результате водитель КамАЗа оказался заблокирован в кабине, его госпитализировали в больницу Шлиссельбурга.

В Кировском районе Ленобласти спасатели ликвидируют последствия аварии. На трассе 41К-125 в Синявинском городском поселении утром 10 февраля столкнулись автобус Yutong, который осуществляет развозку сотрудников птицефабрики "Северная", и КамАЗ. В результате водитель грузовика оказался заблокирован в кабине, его госпитализировали в больницу Шлиссельбурга, рассказали в МЧС России.

В автобусе пассажиров не было, никто не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы Госавтоинспекции.

Ранее на Piter.TV: на внутреннем кольце КАД в Ленобласти столкнулись девять легковушек и грузовик. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти