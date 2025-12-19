На внутреннем кольце КАД в Ленобласти столкнулись девять легковушек и грузовик

В результате движение временно осуществляется по одной полосе.

Во Всеволожском районе Ленобласти, на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга, произошло массовое ДТП. Как сообщили в МЧС России, столкнулись 10 автомобилей.

На 25-м километре трассы случилась авария с участием девяти легковушек и грузовика в попутном направлении. В результате движение временно осуществляется по одной полосе, никто не пострадал. Все обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

МЧС России напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, безопасной дистанции и скоростного режима, особенно на загруженных магистралях! Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"