Грузовик насмерть сбил вышедшего на дорогу водителя на трассе "Скандинавия"
Сегодня, 8:33
Обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.

В воскресенье, 8 февраля, на 94 км трассы "Скандинавия" произошла трагедия. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 63-летний шофер грузовика Volvo FH Truck с прицепом сбил 54-летнего мужчину, стоящего возле собственного Ford Focus на дороге и осуществлявшего подкачку заднего колеса слева.

Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД в Ленобласти столкнулись 10 автомобилей. Пострадал один человек.

Фото: Piter.TV

