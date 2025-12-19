На КАД в Ленобласти столкнулись 10 автомобилей. Пострадал один человек

Неподалеку от Кудрово выявили цепочку из четырех аварий в попутном направлении.

Днем 2 февраля на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло массовое ДТП с участием 10 машин. Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту случившегося.

Неподалеку от Кудрово выявили цепочку из четырех аварий в попутном направлении. Для обеспечения безопасности движение на участке осуществляли по одной полосе. По предварительным данным, пострадал один человек – водитель Kia Rio. Его госпитализировали в Александровскую больницу. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

МЧС России настоятельно рекомендует водителям соблюдать повышенную осторожность на магистралях, выбирать скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, и строго соблюдать безопасную дистанцию! Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"

Главное фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти