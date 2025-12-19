  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД в Ленобласти столкнулись 10 автомобилей. Пострадал один человек
Сегодня, 15:28
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На КАД в Ленобласти столкнулись 10 автомобилей. Пострадал один человек

0 0

Неподалеку от Кудрово выявили цепочку из четырех аварий в попутном направлении.

Днем 2 февраля на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло массовое ДТП с участием 10 машин. Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту случившегося. 

Неподалеку от Кудрово выявили цепочку из четырех аварий в попутном направлении. Для обеспечения безопасности движение на участке осуществляли по одной полосе. По предварительным данным, пострадал один человек – водитель Kia Rio. Его госпитализировали в Александровскую больницу. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. 

МЧС России настоятельно рекомендует водителям соблюдать повышенную осторожность на магистралях, выбирать скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, и строго соблюдать безопасную дистанцию! 

Пресс-служба МЧС 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Ранее мы рассказывали о том, что семейная пара из Карелии погибла в страшном ДТП в Ленобласти. 

Главное фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии