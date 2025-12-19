Семейная пара из Карелии погибла в страшном ДТП в ЛенобластИ

Трагедия на трассе Кола унесла жизни родителей.

На 184-м километре трассы "Кола" в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием семейной пары из Карелии и их ребенка, сообщили в Минздраве республики.

Авария произошла 30 января. Столкнулись "лоб в лоб" автомобили Kia Cerato и Mercedes GLS 450. Водитель и пассажир Kia погибли на месте происшествия. Их семилетний сын получил закрытую черепно-мозговую травму и отёк головного мозга, его доставили в больницу Лодейного Поля в крайне тяжелом состоянии.

По данным областной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас", к ликвидации последствий аварии были привлечены спасатели и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства столкновения устанавливаются, правоохранительные органы проводят проверку.

Фото: Piter.TV