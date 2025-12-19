  1. Главная
Молодая водительница Skoda погибла после столкновения с тягачом под Петербургом
Сегодня, 10:57
Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом рассказали в МВД России. 

Накануне на 4-м километре трассы "Ропша — Марьино" 19-летняя водительница Skoda Fabia выехала на полосу встречного движения, после чего столкнулась с тягачом Shacman 54-летнего мужчины. В результате девушка погибла на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на Петергофском шоссе в Петербурге столкнулись четыре машины – три легковых автомобиля и грузовик уборочной техники. По предварительным данным, пострадали двое. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

