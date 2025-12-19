Молодая водительница Skoda погибла после столкновения с тягачом под Петербургом

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом рассказали в МВД России.

Накануне на 4-м километре трассы "Ропша — Марьино" 19-летняя водительница Skoda Fabia выехала на полосу встречного движения, после чего столкнулась с тягачом Shacman 54-летнего мужчины. В результате девушка погибла на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Piter.TV