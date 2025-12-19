  1. Главная
На Петергофском шоссе столкнулись четыре машины

По предварительным данным, пострадали двое.

В Петербурге на Петергофском шоссе произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины – три легковых автомобиля и грузовик уборочной техники, пишет 78.ru. 

Случилась авария днем 28 января перед пересечением с улицей Адмирала Трибуца. По предварительным данным, пострадали двое, одного из водителей госпитализировали с переломами ног. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что автобус попал в аварию на шоссе Революции. Накануне утром он вылетел на трамвайные пути, столкнувшись с "легковушкой". 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

