На Петергофском шоссе столкнулись четыре машины

В Петербурге на Петергофском шоссе произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины – три легковых автомобиля и грузовик уборочной техники, пишет 78.ru.

Случилась авария днем 28 января перед пересечением с улицей Адмирала Трибуца. По предварительным данным, пострадали двое, одного из водителей госпитализировали с переломами ног. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что автобус попал в аварию на шоссе Революции. Накануне утром он вылетел на трамвайные пути, столкнувшись с "легковушкой".

