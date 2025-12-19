Автобус попал в аварию на шоссе Революции

Утром 27 января общественный транспорт вылетел на трамвайные пути.

На пересечении улицы Потапова и шоссе Революции в Петербурге произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Утром 27 января общественный транспорт вылетел на трамвайные пути, предварительно, задев легковой автомобиль Mercedes. Все пассажиры покинули автобус. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", на Потапова образовался затор. Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются.

Скриншот: "Яндекс.Карты"

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер