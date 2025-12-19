В ДТП на Выборгском шоссе скончался водитель Renault

В больницу увезли владельца Lexus.

Правоохранители организовали проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе Петербурга. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Накануне вечером у дома 447 по Выборгскому шоссе 20-летний водитель Renault Logan выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lexus под управлением 43-летнего мужчины. Первый погиб на месте от полученных травм, второго госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор