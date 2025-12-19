  1. Главная
Сегодня, 8:29
Пешеход погиб под колесами SsangYong на трассе "Петербург — Кировск"

Водитель выехал на полосу встречного движения и оказался на тротуаре.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Петербург — Кировск". Авария произошла вечером 25 января на 40-м километре в Кировском районе Ленобласти, сообщили в Госавтоинспекции. 

Предварительно, водитель SsangYong 1968 года рождения, двигаясь со стороны поселка Павлово, выехал на полосу встречного движения и оказался на тротуаре, где сбил пешехода. В результате последний скончался на месте, личность погибшего устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге после ДТП иностранец ударил машину, а затем – инспектора ДПС. Пострадавшего госпитализировали в больницу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

