Пешеход погиб под колесами SsangYong на трассе "Петербург — Кировск"

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Петербург — Кировск". Авария произошла вечером 25 января на 40-м километре в Кировском районе Ленобласти, сообщили в Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель SsangYong 1968 года рождения, двигаясь со стороны поселка Павлово, выехал на полосу встречного движения и оказался на тротуаре, где сбил пешехода. В результате последний скончался на месте, личность погибшего устанавливается.

Видео: пресс-служба ГАИ