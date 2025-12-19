В Петербурге после ДТП иностранец ударил машину, а затем — инспектора ДПС

Пассажир "Мерседеса", вышедший после аварии на Заневском проспекте, сначала разбил стекло чужой машины.

На Заневском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга произошёл инцидент, в ходе которого пассажир попавшего в ДТП автомобиля последовательно напал на чужую машину и на сотрудника полиции. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

23 января около 08:46 у дома 14 по Заневскому проспекту столкнулись "Фольксваген Поло" и "Мерседес-Бенц". В самой аварии пострадавших не было, однако 33-летний пассажир "Мерседеса", иностранец, вышел из машины и ударил кулаком по лобовому стеклу "Фольксвагена", повредив его.

Прибывшие на оформление ДТП сотрудники ДПС начали процедуру разбора. В этот момент тот же пассажир нанёс удар одному из инспекторов. Его противоправные действия были немедленно пресечены, злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Пострадавший сотрудник Госавтоинспекции был госпитализирован для медицинского обследования. Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

