Жительница Гатчинского района заблудилась в лесу, гуляя с собаками

В Гатчинском районе состоялась спасательная операция. Об этом сообщили 10 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
В ведомство поступила информация о том, что женщина, гулявшая с собаками в лесном массиве возле поселка Вырица, не может выйти оттуда из-за плохого самочувствия. На место прибыли спасатели Тосно, которые вывели пострадавшую и передали медикам скорой помощи.
Ранее мы рассказывали о том, что в лесу в Приозерском районе Ленобласти погиб мужчина. Спасатели Приозерска транспортировали тело и передали полицейским.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все