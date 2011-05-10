Жительница Гатчинского района заблудилась в лесу, гуляя с собаками

На место прибыли спасатели Тосно, которые вывели пострадавшую и передали медикам скорой помощи.

В Гатчинском районе состоялась спасательная операция. Об этом сообщили 10 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство поступила информация о том, что женщина, гулявшая с собаками в лесном массиве возле поселка Вырица, не может выйти оттуда из-за плохого самочувствия. На место прибыли спасатели Тосно, которые вывели пострадавшую и передали медикам скорой помощи.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)