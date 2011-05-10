  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительница Гатчинского района заблудилась в лесу, гуляя с собаками
Сегодня, 15:55
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Гатчинского района заблудилась в лесу, гуляя с собаками

0 0

На место прибыли спасатели Тосно, которые вывели пострадавшую и передали медикам скорой помощи.

В Гатчинском районе состоялась спасательная операция. Об этом сообщили 10 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство поступила информация о том, что женщина, гулявшая с собаками в лесном массиве возле поселка Вырица, не может выйти оттуда из-за плохого самочувствия. На место прибыли спасатели Тосно, которые вывели пострадавшую и передали медикам скорой помощи. 

Ранее мы рассказывали о том, что в лесу в Приозерском районе Ленобласти погиб мужчина. Спасатели Приозерска транспортировали тело и передали полицейским. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гатчинский район, спасательная операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии